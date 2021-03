Seleção ataca Jogos Olímpicos “por Portugal e por Quintana"

A Seleção iniciou ontem, em Rio Maior, a preparação para um inédito torneio de qualificação olímpica, sob o lema "Por Portugal e Por Ti", em memória de Alfredo Quintana, guarda-redes falecido, recentemente, após paragem cardiorrespiratória. E é na baliza onde se registam as maiores mexidas na convocatória do selecionador Paulo Pereira, que não conta com o bracarense Humberto Gomes (lesionado), e chamou Manuel Gaspar (Sporting) e Diogo Valério (Gummersbach), estreia nos seniores, assim como do jovem do ABC (19 anos), o central André José. De resto, assinale-se outra ausência por lesão de Gilberto Duarte e a presença de cinco pivôs, dado o regresso de Tiago Rocha.

Após três dias em Rio Maior, os Heróis do Mar, 6ºs no Europeu’2020 e 10ºs no Mundial’2021, viajam para Montpellier, defrontando no Grupo 2 (apura dois) Tunísia (sexta-feira), Croácia (sábado) e França (domingo).