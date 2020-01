Seleção chega a Malmo e Paulo Pereira antevê jogo com a Suécia: «Temos as nossas armas»

A Seleção Nacional já se encontra instalada em Malmo, na Suécia, iniciando a fase final do Europeu esta sexta-feira frente à Suécia, onde são aguardadas 12 mil pessoas na arena local.





Apesar das dificuldades esperadas, o selecionador Paulo Pereira está a preparar o encontro com todo o cuidado, para aproveitar as fragilidades do atual vice campeão europeu.A equipa fez ginásio na manhã desta quinta feira e à tarde irá relizar um treino de adaptação ao pavilhão."Depois da Noruega, vamos enfrentar mais uma equipa de topo na condição de anfitriã, mas temos as nossas armas e vamos usá-las", frisa Paulo Pereira.