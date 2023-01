Seleção de andebol sub-21 perde com a Alemanha por expressivos 43-24

A seleção portuguesa de andebol sub-21 perdeu esta sexta-feira por expressivos 43-24 frente à anfitriã Alemanha, na estreia do Torneio 4 Nações, que principiou em Hannover.

Os lusos, vice-campeões da Europa e que preparam a participação no Campeonato do Mundo deste ano, já perdiam ao intervalo por esclarecedor 20-9.

Após iniciar o jogo a sofrer um parcial de 4-0, Portugal perdia já por 11-2 decorridos somente 14 minutos, conseguindo reagir somente uma vez, quando chegou a encurtar a desvantagem para seis golos, aos 14-8, decorridos 24 minutos.

No segundo tempo o cariz do desafio não mudou e a diferença foi-se avolumando com naturalidade até aos 19 tentos finais.

"Foi um jogo em que fomos sempre inferiores à Alemanha. Não jogámos com a intensidade necessária para um jogo deste nível. Sabíamos que a Alemanha, a jogar em casa, ía entrar forte, principalmente depois da derrota contra nós em Odemira e nunca conseguimos entrar verdadeiramente no jogo, o adversário foi sempre superior e conseguiu uma vitória dilatada, mas que não reflete a diferença entre as duas equipas", analisou, no fim, o treinador luso Carlos Martingo.

No sábado, o conjunto orientado por Carlos Martingo defronta a França, que perdeu com a Espanha por 35-32, seguindo-se, no domingo, o encontro com o rival ibérico.