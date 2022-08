Seleção de sub-18 falha 'meias' do Europeu

A seleção portuguesa de andebol de Sub-18 ficou esta quarta-feira definitivamente afastada das meias-finais do Campeonato da Europa da categoria, a decorrer em Montenegro, ao empatar com a Alemanha, por 23-23, num encontro em que necessitava da vitória.

Depois do desaire de terça-feira com a Hungria (24-23), Portugal tinha de vencer os germânicos para seguir em frente na Poule 1, mas acabou por ser relegado para os jogos de decisão do quinto ao oitavo lugar, já que a Alemanha, que terminou com três pontos, os mesmos que a formação lusa, tem vantagem no confronto direto, devido a ter mais golos marcados.

Alemanha e Hungria seguem para as 'meias', assim como Espanha e Suécia, os apurados da Poule 2.

Portugal, que na competição leva um registo de três vitórias, um empate e uma derrota, fica agora com as atenções viradas para o quinto lugar e na sexta-feira defronta a Dinamarca, num duelo agendado para as 12:00 (horas de Lisboa).