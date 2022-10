Seleção de Sub-21 perde com a Alemanha na preparação para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de andebol sub-21 perdeu esta sexta-feira com a sua congénere da Alemanha por 34-32, no primeiro de dois desafios de preparação para o campeonato do Mundo, disputado em Odemira.

Os portugueses, vice-campeões da Europa, ainda mantiveram o equilíbrio até aos 7-7, contudo, veriam o adversário distanciar-se após o 10-13, com a diferença a disparar para os seis golos ao intervalo (13-19).

A perder por oito golos (14-22), os lusos reagiram com um parcial de 4-0 (18-22), recuperando as esperanças de êxito, até porque só tinham decorrido cinco minutos da etapa complementar.

Os pupilos de Carlos Martingo ainda conseguiram aproximar-se até aos três golos (21-24), mas melhor do que isso só mesmo os dois tentos a menos no resultado final.

As equipas voltam a defrontar-se no sábado.

Portugal prepara o campeonato do mundo júnior (sub-21) que a Alemanha e a Grécia vão organizar entre 20 de junho e 02 de julho de 2023.