Seleção de sub-21 perde com a Suécia

A Seleção de sub-21 perdeu (32-39) ontem com a Suécia, na 1ª jornada do Scandinavia Open, em Frederikshavn, na Dinamarca. Os pupilos do selecionador Carlos Martingo, vice-campeões europeus de sub-20, realizaram boa primeira parte (20-18), mas os suecos deram a volta (31-25) e controlaram os últimos 15 minutos.

A preparação para o Mundial do escalão, entre dia 20 e 2 de julho, prossegue hoje (16h), com Portugal-Noruega, em Hjørring. As quinas vão lutar no Grupo C do Mundial, em Hanover (Alemanha), ante Kuwait (dia 20), Costa Rica (21) e Brasil (23).