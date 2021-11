Seleção derrotada no primeiro teste frente à Alemanha

A Seleção Nacional foi esta sexta-feira derrotada frente à Alemanha, por 30-28, num encontro de preparação inserido no estágio no Luxemburgo. No domingo, Portugal volta a defrontar o conjunto germânico, agora em Dusseldörf.



Naquele que foi o segundo teste no Luxemburgo - a equipa comandada por Paulo Pereira havia ganho à seleção local por 39-21 na quarta-feira -, Portugal sentiu dificuldades frente a um poderoso oponente. Ao intervalo, os alemães estavam na frente por 18-13.



No segundo tempo surgiu a reação dos Heróis do Mar, que encurtaram a distância para apenas dois golos de diferença, mas os germânicos sentenciaram o triunfo por 30-28.



(em atualização)



Jogos de preparação da Seleção

Luxemburgo – 03/11/2021 – 18h00 – Luxemburgo-Portugal, 21:39

Luxemburgo – 05/11/2021 – 19h15 – Portugal-Alemanha, 28-30

Dusseldorf – 07/11/2021 – 14h00 – Alemanha-Portugal



Torneio Yellow Cup

Winterthur – 07/01/2022 – 16h45 – Montenegro-Portugal

Winterthur – 08/01/2022 – 19h15 – Suíça-Portugal

Winterthur – 09/01/2022 – 12h30 – Portugal-Ucrânia



Fase final do Europeu de 2022 - (Budapeste)

14/01/2022 – 19h30 – Portugal-Islândia

16/01/2022 – 17h00 – Portugal-Hungria,

18/01/2022 – 19h30 – Holanda-Portugal