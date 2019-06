Seleção em Bucareste

A Seleção Nacional deixa hoje de manhã a Póvoa de Varzim para rumar a Bucareste, onde na quinta-feira defronta a Roménia, na 5ª jornada do Grupo 6 de qualificação para o Europeu de 2020. O selecionador Paulo Pereira está confiante numa boa campanha, pois Portugal pode carimbar, desde já, a presença no Europeu: "O empate garante o apuramento direto, mas basta a França ganhar na Lituânia e Portugal perder por menos de oito golos para garantir a qualificação. Os trabalhos têm decorrido com normalidade e estamos confiantes. Não vai ser fácil, porque a Roménia vai-se aplicar, pois pode ser um dos melhores terceiros classificados na série e, assim, passar à fase final."

A equipa das quinas faz escala em Madrid, chegando a meio da tarde à capital da Roménia, onde ainda fará hoje um treino. Amanhã será o apronto final para o embate de quinta-feira.