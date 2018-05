Continuar a ler

Cumpridas quatro jornadas, o grupo 4 de qualificação para o Europeu'2018 é liderado pela Roménia, com os mesmos seis pontos da Áustria (segunda), Portugal segue na quarta e última posição ainda sem pontos, enquanto a Rússia é terceira com quatro.



Lista de 16 jogadoras convocadas:



Guarda-redes: Isabel Góis (Madeira SAD) e Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia).



1.ª linha: Maria Pereira (Haukar, Isl), Cristiana Morgado, Beatriz Sousa e Mónica Soares (Madeira SAD), Maria Suaré (Club Adesal Cordoba, Esp) e Mariana Lopes (Boden Handboll, Sue).



2.ª linha: Francisca Marques (Juventude Lis), Patrícia Rodrigues (HSG Bloomberg, Ale), Carolina Gomes e Telma Amado (SIR 1.º Maio/ADA CJ Barros), Cláudia Correia e Soraia Fernandes (Alavarium), Soraia Lopes (BMC Nuevas Tec, Esp) e Bebiana Sabino (Colégio de Gaia). Cumpridas quatro jornadas, o grupo 4 de qualificação para o Europeu'2018 é liderado pela Roménia, com os mesmos seis pontos da Áustria (segunda), Portugal segue na quarta e última posição ainda sem pontos, enquanto a Rússia é terceira com quatro.: Isabel Góis (Madeira SAD) e Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia).: Maria Pereira (Haukar, Isl), Cristiana Morgado, Beatriz Sousa e Mónica Soares (Madeira SAD), Maria Suaré (Club Adesal Cordoba, Esp) e Mariana Lopes (Boden Handboll, Sue).: Francisca Marques (Juventude Lis), Patrícia Rodrigues (HSG Bloomberg, Ale), Carolina Gomes e Telma Amado (SIR 1.º Maio/ADA CJ Barros), Cláudia Correia e Soraia Fernandes (Alavarium), Soraia Lopes (BMC Nuevas Tec, Esp) e Bebiana Sabino (Colégio de Gaia).

O selecionador nacional de andebol feminino, Ulisses Pereira, divulgou esta quarta-feira a lista de convocadas para o jogo de "dificuldade elevada" com a campeã olímpica Rússia, a 31 de maio, em Sines, de qualificação para o Europeu'2018, em França.A divulgação das eleitas marca o início da preparação da seleção portuguesa para os dois próximos encontros, com a Rússia, que terá lugar no Pavilhão Multiusos de Sines, a 31 de maio, pelas 17:00, e com a Roménia, a 3 de junho, em Buzau.

Autor: Lusa