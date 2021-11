Seleção feminina derrota Áustria

A seleção portuguesa feminina de andebol derrotou esta quinta-feira em Viena a sua congénere da Áustria, por 26-25, no primeiro de dois jogos particulares entre as duas formações, disputados à porta fechada.

No pavilhão BSFZ Südstadt, as austríacas venciam ao intervalo por 14-12, mas no final as lusas foram mais eficazes, com destaque para os cinco golos de Beatriz Sousa e os quatro da estreante Neide Duarte.

A Áustria entrou melhor e chegou ao 3-1, com Portugal a sofrer uma contrariedade forte, com a lesão de Maria Unjanque.

Portugal reagiu e reduziu para uma diferença mínima, com 5-4, empatando depois a 7-7, já com o jogo totalmente relançado, a meio do primeiro tempo.

Pouco depois, a capitã Bebiana Sabino colocou Portugal a vencer pela primeira vez no encontro, com 11-10, antes da Áustria reagir bem e voltar a liderar por dois, com 14-12.

A segunda parte fica marcada pela estreia da jovem ponta-direta Neide Duarte, jogadora do Madeira SAD, a par de um regresso muito forte da Áustria, que dilatou o marcador até aos 19-13, a sua vantagem máxima na partida.

A equipa orientada por José António Silva não desanimou e com quatro golos sem resposta reduziu de novo, para 19-17, aos 45 minutos.

Até ao final foi um jogo de parada e resposta, com empates sucessivos e vantagens mínimas, com Portugal na frente, por 25-24, bem perto do fim, cedendo depois o empate.

Maria Pereira desperdiçou o 26-25, na transformação de um livre de sete metros e a 30 segundos do final Jéssica Ferreira impediu o golo austríaco, para logo de seguida Beatriz Sousa atirar com a baliza deserta para fechar as contas em 25-26.

Portugal e Áustria voltam a jogar no sábado, novamente em Viena e também à porta fechada, devido às restrições em vigor na Áustria no combate à pandemia de covid-19.