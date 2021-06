Seleção feminina derrota Chipre na pré-qualificação para Euro2022

A seleção portuguesa de andebol feminino venceu esta sexta-feira a congénere de Chipre por 32-17, na segunda jornada do Grupo A de pré-qualificação para o Campeonato da Europa de 2022 e segue na liderança.

A formação lusa, que já tinha vencido na quinta-feira o Luxemburgo, abriu o marcador por Beatriz Sousa, mas o jogo esteve equilibrado até ao 4-4, altura a partir da qual Portugal disparou na frente do marcador, passando o resultado para 9-4.

Com Jéssica Ferreira e Andreia Costa muito seguras na baliza, a equipa esteve muito assertiva no ataque e conseguiu sair para o intervalo a vencer por 19-8.

No segundo tempo, Portugal manteve-se no comando do encontro, com o selecionador nacional a aproveitar para rodar a equipa, o que não a impediu de construir uma vitória robusta, com 32-17.

A melhor marcadora da equipa foi Carolina Monteiro, com oito golos, seguida de Mónica Soares, com cinco, e de Joana Resende, com quatro, as três mais finalizadoras.

A seleção lusa soma assim duas vitórias em dois jogos, depois de ter vencido na quinta-feira o Luxemburgo, por 38-14, e segue no comando do Grupo A, com quatro pontos.

Apenas o vencedor do grupo A passará à fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022.