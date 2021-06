Seleção feminina garante presença na fase de qualificação do Europeu de 2022

A seleção portuguesa de andebol feminino apurou-se este sábado para a fase de qualificação do Europeu de 2022, ao somar a terceira vitória, diante do Kosovo (30-17), em outros tantos encontros do Grupo 1 da pré-qualificação.

Depois de vencer o Luxemburgo (38-14) e o Chipre (32-17), a equipa treinada por José Silva, que ao intervalo já liderava por 12-7, fez o pleno na poule com mais um triunfo expressivo.

As lusas carregaram sobre as kosovares e conseguiram, durante quase toda a segunda parte, comandar o jogo com uma vantagem superior a 10 golos.

Beatriz Sousa, autora de cinco golos, destacou-se como melhor marcadora de Portugal, seguida de Maria Pereira e Carolina Monteiro, ambas com quatro tentos.

Portugal terminou o Grupo 1 com seis pontos, contra os quatro do Kosovo, segundo colocado, dois do Chipre (terceiro) e zero do Luxemburgo (quarto).