Seleção feminina mais longe do Europeu'2024

A Seleção feminina deu um passo em falso quanto ao objetivo de se apurar para o Europeu'2024, ao perder (26-30) este domingo, em Paredes, com a República Checa, continuando sem pontuar no Grupo 3, que qualifica os dois primeiros.O jogo foi muito equilibrado até meio da 1.ª parte, altura em que a guarda-redes checa, Sabrina Novotna, assumiu o protagonismo e travou os remates das portuguesas, mas estas souberam reagir, depois de estarem a perder várias vezes por 5 golos até ao intervalo (13-14).Com o reinício, Portugal passou para a frente (15-14), mas as checas nunca perderam o controlo da situação, conseguindo alternâncias no marcador, em jogo de parada e resposta.Mas a partir dos últimos 15 minutos, as checas cometeram menos erros e dispararam no marcador para uma vantagem na casa dos 4-5 golos que souberam gerir até final.Beatriz Sousa esteve em destaque no ataque luso, com 8 golos (62% de eficácia), enquanto pelas checas Marketa Jerabkoca também respondeu com 8 golos ((73%) e Novotna foi a melhor em campo, com 15 defesas (38%).Com duas derrotas, Portugal volta a jogar a 28 de fevereiro na Finlândia, recebe a mesma seleção a 2 de março e a Holanda a 3 de abril, fechando as contas a 7 do mesmo mês na República Checa.Classificação: 1.ª Holanda, 4 pontos; 2.ª República Checa, 4; 3.º Portugal, 0; 4.º Finlândia, 0.