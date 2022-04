Seleção feminina perde com Hungria e diz adeus ao Europeu

A seleção portuguesa de andebol feminino falhou esta quinta-feira o apuramento para o Europeu de 2022, ao perder na receção à Hungria (18-30), em Loulé, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo 5 da fase de qualificação.

Sem respostas para a maior qualidade das húngaras e para ultrapassar a guardiã Kinga Janurik, em destaque no primeiro tempo, a equipa portuguesa, que só esteve em vantagem numa ocasião, ainda na fase inicial da partida, já perdia ao intervalo por cinco golos (9-14) e viu a diferença aumentar no segundo tempo.

Com uma jornada por disputar, Hungria e Espanha, que partilham a liderança do Grupo 5, com oito pontos, asseguraram ambos vaga no próximo Europeu, enquanto Portugal é terceiro, com quatro pontos, e a Eslováquia ainda não soma qualquer ponto.

Depois de Portugal conseguir responder aos primeiros ataques do adversário, Mégane Ribeiro até colocou a equipa das quinas em vantagem (3-2) aos oito minutos de jogo, com Isabel Góis a somar logo a seguir duas importantes defesas.

As lusas pareciam estar com confiança, mas a Hungria respondeu à altura, galvanizada pela enorme prestação da guarda-redes Kinga Janurik, que começou a brilhar a partir dos 10 minutos, chegando ao intervalo com 10 defesas em 19 remates de Portugal.

Com a guardiã magiar a frustrar o ataque português, defendendo as tentativas que surgiam da primeira linha e das pontas, a Hungria, apostando no sete para seis ofensivo, foi construindo uma vantagem clara, indo para os balneários com cinco golos à maior.

As húngaras começaram a segunda parte a marcar, face a uma equipa portuguesa que não conseguiu aproveitar os quatro minutos em que esteve em superioridade numérica (duas exclusões de dois minutos praticamente seguidas) para sequer atenuar a diferença.

Portugal, sem capacidade para desequilibrar no ataque - esteve praticamente nove minutos sem marcar, a meio da segunda parte -, viu a Hungria aumentar a vantagem, mesmo sem forçar muito o andamento, até ao apito final.

Portugal, que esteve apenas uma vez na fase final de um Europeu de andebol feminino, em 2008, vai limitar-se a cumprir calendário na sexta e última jornada desta fase, com a visita do próximo domingo a Espanha (18:00 portuguesas).

A fase final do Euro'2022 joga-se entre 04 e 20 de novembro, na Eslovénia, Macedónia do Norte e Montenegro.

Jogo no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Portugal - Hungria, 18-30.

Ao intervalo: 9-14.

Sob arbitragem de Diana-Carmen Ciulei e Silviu Stanescu, da Roménia, as seleções alinharam e marcaram:

- Portugal (18): Isabel Góis, Bebiana Sabino (3), Maria Pereira (1), Patrícia Lima (2), Mégane Ribeiro (1), Anaís Gouveia (1) e Sandra Santiago. Jogaram ainda Jéssica Ferreira, Soraia Fernandes (1), Beatriz Sousa (3), Joana Resende (3), Ana Carolina Silva, Neide Duarte (1), Carolina Monteiro e Carmen Figueiredo (2).

Selecionador: José António Silva.

- Hungria (30): Kinga Janurik, Noemi Hafra (3), Regina Planeta (3), Viktoria Lukacs (3), Reka Bordas, Nadine Schatzl (3) e Petra Vamos. Jogaram ainda: Petra Tovizi, Anett Kovacs (5), Greta Marton (1), Greta Kacsor (1), Csenge Kuczora (7), Tamara Pal (2) e Dora Hornyak (2).

Selecionador: Vlagyimir Golovin.

Assistência: Cerca de 500 espetadores