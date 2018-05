Continuar a ler

Mariana Lopes e Mónica Soares foram as melhores jogadoras de Portugal, com cinco golos cada.



A seleção portuguesa defronta a Roménia em Buzau, no domingo, em jogo da sexta e última jornada, a partir das 16:30.



O grupo 4 é liderado pela Roménia, com seis pontos, mas os segundo e terceiro classificados, a Rússia e a Áustria, também somam os mesmos seis pontos, cabendo a Portugal o último lugar sem qualquer ponto somado até ao momento. Mariana Lopes e Mónica Soares foram as melhores jogadoras de Portugal, com cinco golos cada.A seleção portuguesa defronta a Roménia em Buzau, no domingo, em jogo da sexta e última jornada, a partir das 16:30.O grupo 4 é liderado pela Roménia, com seis pontos, mas os segundo e terceiro classificados, a Rússia e a Áustria, também somam os mesmos seis pontos, cabendo a Portugal o último lugar sem qualquer ponto somado até ao momento.

A seleção portuguesa feminina perdeu esta quinta-feira com a Rússia por 30-24, na penúltima jornada do grupo 4 de qualificação para o Euro'2018 de andebol, que se disputa em França. A equipa portuguesa ainda conseguiu manter um equilíbrio no marcador até ao intervalo, no qual perdia por apenas um ponto (15-14).No final do jogo, o selecionador Ulisses Pereira mostrou-se triste com o resultado, mas satisfeito com o desempenho da sua equipa: "Temos de estar muito orgulhosos do que fizemos aqui hoje. Jogar contra as campeãs olímpicas, com uma equipa de jovens como esta, estar ao intervalo a perder por um e depois acabar por perder por seis, só quem não acompanha a modalidade é que não tem noção do grande jogo que aqui fizemos."

Autor: Lusa