Seleção feminina quer surpreender a Eslováquia

O selecionador nacional feminino José António Silva mostrou-se confiante na vitória portuguesa no duplo confronto com a Eslováquia, no apuramento para o Europeu, assegurando que o objetivo continua a ser encurtar distâncias para as melhores equipas. “Estamos num grupo difícil, com Hungria e Espanha, e, à partida, não somos favoritos. A Eslováquia é também uma equipa muito forte, com experiência de Campeonato do Mundo e, por isso, com ligeira vantagem, mas temos elevadas expectativas e a ambição de poder alcançar duas vitórias, dando passos seguros para encurtar distâncias”, sublinhou o técnico em Paredes, palco do primeiro jogo, na quinta-feira, que convocou 18 atletas, promovendo duas estreias absolutas na Seleção: a lateral do Gil Eanes Carmen Figueiredo, de 17 anos, e a pivô do Benfica Rita Campos, de 19.