Seleção feminina sub-18 vence e está na ronda principal do Mundial

A seleção portuguesa feminina sub-18 venceu este domingo a Áustria por 33-27, no segundo jogo do grupo C do Mundial da categoria, e garantiu a passagem à ronda principal do torneio, com uma jornada ainda por disputar.

A equipa orientada por Luís Santos começou melhor e controlou o primeiro tempo, respondendo várias vezes a igualdades que as austríacas iam impondo, para chegar ao intervalo a vencer por 13-11.

No segundo tempo, a mesma toada garantiu às lusas uma vantagem mais confortável, acabando por vencer com seis golos de diferença, seguindo agora para o 'main round' do torneio.

Denise Fernandes, Naide Gonçalves e Constança Sequeira conseguiram quatro golos, notabilizando-se na finalização em Skopje, capital da Macedónia do Norte, onde decorre a prova.

Já apurado, Portugal fecha a 'poule' C na terça-feira, ante a Dinamarca, pelas 11:30 de Lisboa.