Seleção Nacional feminina de sub-19 falha Europeu devido a casos de Covid-19

Seleção Nacional feminina de sub-19 vai falhar a participação no Campeonato da Europa em Celje, na Eslovénia, depois de serem detetados casos de Covid-19 no grupo orientado por José António Silva durante o estágio que antecedia a prova.





A informação foi avançada esta terça-feira, em comunicado, pela Federação de Andebol de Portugal (FAP), que informou já ter comunicado a situação à Federação Europeia de Andebol e à Federação Eslovena, organizadora do torneio, organismos que "compreenderam a situação complicada de Portugal".Refira-se que a comitiva lusa tinha viagem marcada para a Eslovénia amanhã (quarta-feira) mas vai agora cumprir um período de isolamento profilático até dia 18.A Seleção Nacional estava inserida no Grupo B, com Eslováquia, Rússia e Suécia. Em comunicado, a FAP esclarece que "devido à impossibilidade de Portugal participar na prova, foi atribuída uma vitória por 10-0 a cada um dos adversários, que passam a somar dois pontos ainda antes do arranque da competição."