Seleção Nacional no Pote 3 do sorteio olímpico

Portugal foi a última equipa a qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, até ao último segundo do embate com a França, pelo que já são também conhecidas as restantes equipas e a respetiva hierarquia para o sorteio da competição, com a Seleção Nacional a ser colocada no Pote 3, à semelhança da Alemanha.





A campeã olímpica e mundial Dinamarca será acompanhada pela Noruega no Pote 1 e no dois estarão a França e a Suécia. O Pote 4 terá as seleções do Brasil e do Japão e no seis Espanha com Egito e Argentina com Bahrain. Portugal integrará uma das duas séries de seis equipas, cuja fase de grupos decorrerá, com dias intercalados, entre 24 de julho e 1 de agosto.As quatro primeiras seleções de cada série qualificam-se para os quartos-de-final, a 3 de agosto. As meias-finais são a 5 do mesmo mês e a final e os jogos pela medalha de bronze no dia 7.