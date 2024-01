Seleção Nacional perde segundo particular com Alemanha

´ em



A Seleção Nacional perdeu este sábado o segundo jogo de preparação frente à Alemanha (35-31) no Wunderino Arena (Kiel), naquele que foi o derradeiro teste antes da estreia no Campeonato da Europa, que se realiza em solo germânico de 10 a 28 de janeiro.Depois de ter sido derrotada na quinta-feira (33-34) , a turma comandada por Paulo Pereira entrou bem na partida mas depois foi castigada com demasiadas exclusões de dois minutos (quatro, contra apenas uma do adversário), o que pesou no resultado. Ao intervalo, Portugal perdia por cinco golos de diferença (15-20).No segundo tempo, os Heróis do Mar tentaram encurtar a desvantagem mas a experiente formação germânica parecia ter as operações controladas. Mas eis que Portugal nunca desistiu e Pedro Portela colocou o resultado a apenas um golo (28-29) a dez minutos do fim. A seleção da casa voltou depois a despertar e não facilitou até ao fim, fechando a contagem nos quatro golos de vantagem (35-31), num encontro com 10.000 espectadores.Com 9 golos, Kiko Costa foi o melhor marcador português. Do lado alemão destacou-se Juri Knorr, com 6 golos.O próximo jogo é já a doer, na quinta-feira (17h00), frente à Grécia no arranque da participação no Europeu. Segue-se depois a República Checa e Dinamarca na fase de grupos, com os dois primeiros classificados a avançarem para a Main Round.