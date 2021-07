Seleção portuguesa de Sub-19 vence Israel na estreia no 4 Nations Cup 2021

A seleção portuguesa de sub-19 estreou-se esta quinta-feira com uma vitória sobre a congénere de Israel por 34-22, na estreia no torneio 4 Nations Cup 2021, inserido na programação do Garci Cup 2021.

A vitória de Portugal não sofre contestação tal a superioridade que manifestou sobre o adversário, num jogo em que o selecionador nacional de sub-19, Carlos Martingo, testou dois sistemas defensivos e deu oportunidade a todos os atletas de darem o seu contributo.

O israelita Nday Cohen foi o melhor marcador da partida com seis golos, seguido de André Sousa, que apontou cinco.

No jogo inaugural do 4 Nations Cup, a Dinamarca, apesar de ter chegado ao intervalo a perder por três golos de diferença (17-14) venceu a Sérvia por 31-30, graças a uma boa recuperação na segunda parte.

A seleção portuguesa de sub-19 defronta na sexta-feira a Sérvia, às 18:30, e encerra a participação nesta prova no sábado, diante da Dinamarca, a partir das 12:30.

O torneio 4 Nations Cup 2021 serve de preparação para o campeonato da Europa de sub-19, que vai disputar-se nas cidades de Varazdin e Koprivnica, ambas na Croácia, de 12 a 22 de agosto.