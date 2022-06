Seleção portuguesaa feminina apurada para os 'quartos' do Mundial de andebol de praia

A seleção portuguesa feminina está nos quartos de final do Campeonato do Mundo, em Heraklion, na Grécia, após bater esta sexta-feira os Estados Unidos, enquanto, nos homens, Portugal venceu a Noruega e vai disputar entre o nono e o 16.º lugar.



As portuguesas, estreantes num Mundial, venceram os dois períodos (2-0) contra os Estados Unidos (EUA) e ficaram no quarto posto do grupo I, com quatro pontos, garantindo um lugar nos 'quartos' da prova.

Já os lusos bateram a Noruega por 2-1, e, com o sexto lugar no grupo II, apesar de estarem afastados da luta pela conquista da competição, vão ainda lutar por uma classificação entre o nono e o 16.º posto.