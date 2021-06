Seleção sub-19 feminina vence Espanha no Torneio 4 Nações

A seleção portuguesa de sub-19 feminina de andebol venceu esta sexta-feira a Espanha pela margem mínima (28-27), em Cantábria, na segunda partida do Torneio 4 Nações, a decorrer até sábado.

A formação lusa recuperou da derrota de quinta-feira com a Alemanha (31-20), vencendo as espanholas pela margem mínima num jogo equilibrado, sobretudo no segundo tempo, já que ao intervalo as portuguesas ganhavam por 14-10.

Auxiliados pela exibição de Constança Sequeira, que foi a melhor marcadora portuguesa, com sete tentos, Portugal conquistou a primeira vitória na prova, que serve de preparação para o Euro'2021, na Eslovénia, e encerra a participação no sábado, com a França, que venceu a Espanha (29-25) e Alemanha (25-18).