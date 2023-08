Seleção sub-19 termina Mundial no sexto lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal terminou o Campeonato do Mundo sub-19 no sexto lugar, depois de este domingo se ter despedido da prova com derrota diante da Alemanha por 31-28.Este é o segundo melhor resultado de sempre da Seleção Nacional neste escalão e nesta competição, depois de em 2029 ter terminado em quarto.