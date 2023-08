Seleção sub-19 volta a cilindrar no Mundial

A Seleção Nacional sub-19 voltou a cilindrar uma equipa africana no Mundial da categoria, desta vez vencendo a Argélia por 41-19, na segunda jornada do Grupo A. No primeiro jogo, recorde-se, Portugal bateu o Ruanda por 50-26.Nuno Oliveira, com oito golos, cotou-se como o melhor da equipa portuguesa frente à Argélia.Com este triunfo, a equipa portuguesa fica perto de garantir a presença na Main Round - que pode ser ainda hoje, caso a Croácia não perca diante do Ruanda - , faltando agora defrontar os croatas, que jogam em casa, e cuja partida está agendada para este sábado.