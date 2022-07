Seleção sub-20 bate Itália

Na contagem decrescente para o início do Europeu sub-20, a Seleção de juniores bateu (35-33) ontem a Itália, no último teste da turma orientada por Carlos Martingo, realizado em Gaia. Portugal esteve quase todo o encontro por cima, chegando em vantagem ao intervalo (19-17), mas sentiu algumas dificuldades na defesa, apesar da boa exibição do guardião Diogo Rêma, face ao sete contra seis do adversário. Mas depois de chegar à vantagem de 5 golos (32-27), a turma anfitriã soube gerir, com Martim Costa a selar o resultado. André Sousa (6 golos) e Vasco Costa (5) brilharam no ataque.

Portugal estreia-se quinta-feira (20h45) frente à Polónia, na 1ª jornada do Grupo A (Vila Nova de Gaia), ainda com um Espanha-Noruega. Gondomar e Matosinhos são as restantes sedes da prova, até dia 17.