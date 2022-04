Seleção sub-20 termina Garci Nations Cup na segunda posição

Portugal terminou a Garci Nations Cup, que decorreu em Estarreja, na segunda posição, depois de ter perdido o último jogo este sábado diante da Hungria por 31-26.André Sousa e Péter Lukács dividiram o título de melhores marcadores da partida, com sete golos cada.Com este resultado, a Hungria conquistou o primeiro lugar do Garci Nations Cup, com duas vitórias, Portugal ficou em segundo, uma vitória (na véspera diante da Holanda) e uma derrota, com os holandeses a ficaram na terceira posição, depois de consentirem duas derrotas.Esta prova de Estarreja foi mais uma preparação para a Seleção Nacional sub-20, que em julho joga em casa (Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos) a fase final do respetivo europeu.Como balanço geral, o selecionador nacional, Carlos Martingo, está satisfeito com o empenho e comportamento do grupo destacando boas perspetivas para o verão de 2022. "Foi uma semana muito boa de trabalho onde tivemos sete sessões de treino e quatro jogos – dois oficiais e dois de treino – o balanço é extremamente positivo, embora tivéssemos que trocar um jogador. Mas correu tudo bem, o empenho e o comportamento foram impecáveis. Portanto, as perspetivas para julho são muito boas e animadoras", disse o técnico em declarações ao portal da Federação de Andebol de Portugal.