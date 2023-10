Selecionador Paulo Pereira chama 17 atletas para torneio na Tunísia

O selecionador nacional Paulo Pereira divulgou esta quarta-feira a convocatória para o Kempa Trophy'2023, um torneio de preparação na Tunísia, onde Portugal vai medir forças com a seleção anfitriã, Áustria e Suíça, a 2, 3 e 4 de novembro.Na lista de convocados, que vão concentrar-se a 29 de outubro no Rio Maior Sports Centre para iniciarem o estágio antes da partida para a Tunísia, destaque para a presença do jovem pivô Ricardo Brandão, que joga nos espanhóis do BM Cangas, que rende o lesionado Victor Iturriza (FC Porto).Recorde-se que Portugal vai participar no Europeu em janeiro, na Alemanha. Inserido no Grupo F, os adversários serão Dinamarca, República Checa e Grécia."Há algumas caras novas mas que já estiveram connosco, portanto, para nós não são assim tão novas. São atletas que já estiveram presentes várias vezes em estágios da Seleção Nacional, apesar de não terem participado em competição e agora foram naturalmente convocados por vários motivos. Recordo-me, por exemplo, da lesão do Victor Iturriza, que é um atleta que tem estado permanentemente nas últimas convocatórias ao longo dos anos e agora vamos contar com o Ricardo Brandão, um pouco fruto desse infortúnio. Os restantes são atletas que estão naturalmente convocados por aquilo que têm feito nos últimos tempos", explicou Paulo Pereira, em declarações ao site da FPA.: Diogo Rêma (FC Porto), Manuel Gaspar (Dijon/FRA) e Miguel Espinha (Ciudad Encantada/ESP): Leonel Fernandes (FC Porto), Pedro Oliveira (FC Porto), Jenilson Monteiro (Cangas/Espanha) e Pedro Portela (Sporting): Alexandre Cavalcanti (Nantes/FRA), Salvador Salvador (Sporting), Kiko Costa (Sporting) e Fábio Magalhães (FC Porto): Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (Barcelona/ESP), Ricardo Brandão (BM Cangas/ESP): Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (Pick Szeged/HUN) e Rui Silva (FC Porto)02.11.2024 – 15h30 – Portugal x Áustria02.11.2024 – 18h00 – Tunísia x Suíça03.11.2024 – 15h30 – Suíça x Portugal03.11.2024 – 18h00 – Áustria x Tunísia04.11.2024 – 14h30 – Áustria x Suíça04.11.2024 – 17h00 – Tunísia x Portugal