Selecionador português aponta ao pódio no Mundial 2021 de andebol

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, considera que Portugal pode conquistar uma medalha no Mundial2021, apesar de admitir que é um objetivo "muito difícil", naquele que será o regresso à competição 18 anos depois da última participação.

"O objetivo que temos para este Mundial é atingir o pódio. Para muitos poderá ser uma loucura, mas nós acreditamos que é possível, pelo menos, propormo-nos a essa meta, e vamos persegui-la", lança Paulo Pereira, citado pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA), na antevisão ao sorteio da prova, que decorre no sábado.

E acrescenta: "Sabemos que é muito difícil, mas também sabemos que podemos. Misturamos as duas coisas e é quase obrigatório dizer que esse é o objetivo principal".

O melhor resultado de sempre de Portugal em Mundiais foi um 12.º lugar, em 2003, e, no último Europeu (2020), a seleção lusa alcançou o sexto lugar, melhorando o sétimo lugar alcançado em 2000.

Paulo Pereira assegura que os objetivos de Portugal "não se vão alterar mediante o desfecho do sorteio", que se realiza no planalto das pirâmides de Gizé, no Egito.

A seleção lusa integrada no pote 1 do sorteio, evita alguns dos principais favoritos, como a Alemanha, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Noruega e Suécia.

"É sempre melhor estar no Pote 1 do que no último, mas trabalhámos para que isso tivesse acontecido. Oxalá consigamos manter aquele registo que tivemos no Europeu e na qualificação para o mesmo e, se assim for, vamos conseguir fazer uma boa prova, certamente", vinca o técnico.

A prova decorre de 13 a 31 de janeiro de 2021, no Egito.