Seleções feminina e masculina nas meias-finais do Europeu de andebol de praia

As seleções portuguesas feminina e masculina de andebol de praia avançaram este sábado para as meias-finais do Europeu da modalidade, que está a decorrer na Nazaré, no distrito de Leiria.

Na Nazaré, o grande destaque da jornada matutina vai para a vitória no feminino, uma vez que as lusas tinham perdido todos os jogos da fase de grupos e defrontaram hoje, nos quartos de final, uma seleção da Dinamarca que é vice-campeã da Europa em título.

Depois de entrarem a perder por 16-8, deram a volta no segundo set e triunfaram por 25-14, antes de se imporem no 'shootout' por 8-6 e marcarem encontro, ainda hoje, com a seleção da Holanda, pelas 18:00.

Em masculinos, Portugal vai medir forças com a Hungria nas 'meias', em luta por um lugar na final de domingo. A formação nacional superou hoje a Espanha também no 'shootout' (7-2), após vencer por 22-18 o primeiro set e ceder no segundo por 19-14.