Seleções portuguesas vão lutar pelo quinto lugar no Europeu de andebol de praia

As seleções portuguesas masculina e feminina de andebol de praia vão disputar no domingo o quinto lugar dos respetivos quadros do campeonato da Europa da modalidade, a decorrer em Varna, na Bulgária.

Na competição masculina, Portugal perdeu por 2-0 (17-10 e 15-14) com a Dinamarca, nos quartos de final, e falhou as 'meias', sendo relegada para a disputa entre o quinto e o oitavos postos, fase em que superou a França por 2-1 (27-17, 12-19 e 11-10).

Desta forma, a formação das 'quinas' vai disputar o jogo que decide o quinto e sexto lugares, frente à Noruega, que também caiu nos 'quartos', face à Croácia, e, depois, venceu a Polónia.

A equipa feminina teve o mesmo destino, pois começou por perder nos 'quartos', face à Espanha, vencedora por 2-0 (23-16 e 24-16), para, no jogo seguinte, ganhar à Hungria por 2-1 (18-22, 15-14 e 7-4).

Na disputa pelo quinto posto, Portugal vai jogar com a Holanda, que perderam nos 'quartos' com a Noruega e, no apuramento do quinto ao oitavo, superaram a Polónia.