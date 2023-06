Sergey Hernández deixa Benfica e ruma ao SC Magdeburg

Sergey Hernández, guarda-redes da equipa de andebol do Benfica, vai jogar nos alemães do SC Magdeburg nas próximas duas temporadas.Em declarações reproduzidas pelo 'Bild', o guardião espanhol - que nasceu na Rússia - mostrou-se entusiasmado por rumar à Liga alemã."A Liga alemã é a melhor do mundo e estou muito feliz por defender as cores do Magdeburg, uma das melhores equipas do momento. É um grande desafio para mim, tanto desportivamente como pessoalmente. Estou muito grato pela confiança e vou lutar para representar os valores, a ambição e o compromisso do clube dentro e fora de campo", referiu Hernández, que deixa assim o Benfica ao fim de três épocas.