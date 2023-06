Sergey Hernández despede-se do Benfica: «Nunca pensei que fosse tão grande e espetacular»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergey Hernández, guarda-redes espanhol do andebol do Benfica, despediu-se esta segunda-feira do emblema encarnado, que representou nas últimas três temporadas.

"Está a ser uma despedida muito dura. Estas três temporadas foram ótimas. Sabia o que era o Benfica, mas nunca pensei que fosse tão grande e espetacular", começou por dizer o guardião, em declarações à BTV, assumindo que a conquista da EHF European League 2021/22 foi "o momento mais alto" com a camisola das águias.

"Saio do Benfica, mas o Benfica nunca vai sair de mim", acrescentou, como mensagem direcionada para os benfiquistas.



Sergey Hernández tem sido apontado como possível reforço dos alemães do SC Magdeburg.