SIR 1.º de Maio passa aos ´oitavos´ da Taça Challenge de andebol feminino

A SIR 1.º de Maio apurou-se para os oitavos de final da Taça Challenge de andebol feminino, mesmo perdendo o jogo da segunda mão da terceira ronda com as gregas do Ionias. Este domingo, o Ionias ganhou por 18-15, com 9-10 ao intervalo de um jogo disputado na Marinha Grande, a exemplo da primeira mão, jogada no sábado e que teve a equipa lusa como vencedora por 28-19.





Por acordo entre os clubes, as duas mãos foram disputadas na Marinha Grande. A vantagem clara da equipa portuguesa na primeira mão levou hoje à utilização de várias jogadoras menos utilizadas, enquanto as gregas se empenharam especialmente na segunda parte, para uma vitória de honra, sem influência nos números finais, favoráveis às lusas por 43-37.Telma Amado, com seis golos, e Carolina Gomes, com três, foram os destaques na equipa portuguesa. Nikolina Kepesidou e Anastasia Vasiliou atingiram os cinco golos cada e foram as melhores entre as gregas.