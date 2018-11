SIR 1.º Maio/ADA CJB afastado na terceira ronda da Taça Challenge

A formação feminina do SIR 1.º Maio/ADA CJB voltou esta segunda-feira a perder com as sérvias do Naisa Nis, por 30-23, e foi afastado da terceira eliminatória da Taça Challenge.Depois de uma derrota por 28-17 no domingo, a equipa da Marinha Grande voltou a sair derrotada no pavilhão Nery Capucho, onde se realizou a segunda mão por acordo entre os dois clubes, e está afastada da competição europeia.Num encontro que demonstrou a superioridade do Naisa, nem a boa exibição de Patrícia Fernandes, com sete golos, permitiu inverter a desvantagem que já vinha da primeira mão.O equilíbrio entre as duas equipas durou cerca de seis minutos, com as sérvias a passarem, depois, de 2-2 para 5-2 em um minuto de jogo, chegando ao intervalo a vencer por 14-10.No segundo tempo, a equipa portuguesa só teve períodos prolongados de maior eficácia no final do encontro, quando a eliminatória já estava decidida, e acabou por perder por sete golos.