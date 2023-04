Sócios do Benfica com entrada gratuita para o dérbi da Taça de Portugal

Os sócios do Benfica tem entrada gratuita para o dérbi da Taça de Portugal, que se disputa este sábado, às 16h30 horas, mediante o levantamento do ingresso.Esta é uma forma que o clube da Luz encontrou para poder chamar os sócios ao importante jogo, que decide a passagem às meias-finais da prova, depois de o mesmo ter sido adiado de sexta-feira para sábado, devido a questões de segurança, uma vez que estava programado para as 15 horas, apenas três horas antes do clássico de futebol.Já os sócios do Sporting que queiram ir à Luz apoiar a equipa pagam pelo bilhete 10 euros, mas são contemplados com um convite para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia de andebol, no dia 11, no João Rocha, diante dos franceses do Montpellier.