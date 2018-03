Continuar a ler

Com uma vantagem de dois pontos em relação à concorrência, o diretor desportivo do Sporting, Carlos Galambas, manifestou-se confiante: "Partimos em vantagem pontual, mas o passado demonstrou que isso pode não valer muito. Por exemplo, o FC Porto tinha 4 de avanço na época transata e o campeão foi o Sporting. Mas temos o compromisso com os adeptos de lutar pela vitória em todos os jogos. Vai ser bom começar em casa e depois do empate com o ABC na fase regular, estamos de sobreaviso. Espero que a última ronda seja a grande festa com os adeptos pela conquista do campeonato."Mas José Magalhães, diretor do FC Porto, não vai nas cantigas dos lisboetas: "Não há muito a dizer sobre o sorteio, vamos para ganhar os jogos. Também não nos importamos de festejar o título na última jornada quando visitarmos o Pavilhão João Rocha, em Lisboa."Filipe Gomes, coordenador técnico do Benfica, também quer o caneco: "Sorteio é sorteio e é com este que vamos contar. Temos todas as condições para lutar por aquilo que ambicionamos – o título que nos foge há 10 anos."Sem representantes de ABC e Avanca, o sorteio realizado ontem no Alto da Ajuda, que também contemplou o Grupo B, teve apenas uma condicionante, pois o Madeira SAD joga a 1ª ronda fora para facilitar a sua agenda europeia na Challenge. Frederico Machado, diretor desportivo dos insulares, diz que foi uma vitória o seu clube chegar ao Grupo A: "Foi muito bom, para podermos estar nas decisões entre as grandes equipas. Estamos em todas as frentes, apesar das dificuldades." *