Sporting acredita em reviravolta na Liga Europeia

O Sporting vai querer emendar hoje (19h45), na Polónia, o desaire (25-29) em Lisboa frente ao Wisla Plock, mas a missão de passar aos ‘quartos’ da Liga Europeia exige um nível máximo. O treinador dos leões, Rui Silva, acredita: “Depois da primeira mão, os quatro golos de diferença não são assim tão significativos. É exequível vencermos por cinco e seguirmos”, disse ao ‘Jornal Sporting’. O técnico estudou o adversário: “Vamos ter de imprimir ritmo elevado e apostar na transição, que falhou em casa. O Plock faz trocas da defesa/ataque e se formos inteligentes podemos ter boas situações de finalização. No ataque, temos de reajustar e melhorar a defesa, com mais ajudas. A passagem está ao nosso alcance.”

Pelo lado do Plock, o treinador espanhol Xavi Sabaté elogiou os leões: “Têm muita qualidade e demonstraram isso na Champions. Jogámos com sabedoria em Lisboa e controlámos o jogo. Mas nada está decidido, pelo que estamos a preparar uma qualquer surpresa do adversário.”

Já Alexis Borges e Gilberto Duarte (Montpellier) visitam os suíços do Kadetten, depois do empate (27-27) em França.