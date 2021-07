Sporting anuncia a contratação de André José

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de André José, central de 20 anos que chega do ABC. O jogador, que mede 1,88 metros, já é internacional português - por três ocasiões - e esteve em destaque na época passada ao apontar 180 golos em 33 jogos pelo clube de Braga. André José diz que o ingresso no clube de Alvalade é o concretizar de um desejo antigo.





"É um sonho tornado realidade, desde miúdo que olho para o Sporting como uma equipa onde gostaria de jogar e é um prazer enorme estar aqui e assinar pelo clube. É um dos maiores clubes a nível mundial e tem muita tradição no andebol. É fantástico poder estar aqui", começou por dizer aos meios do clube leonino."O Sporting é um dos clubes que mais visibilidade dá a um atleta e é muito importante não só para alcançar a Seleção Nacional, mas também para participar nas competições europeias", considerou André José, que realçou ainda querer ser "um dos motores da equipa" e ter "uma grande influência" no jogo praticado, para "ajudar a conquistar muitos títulos".André José iniciou a carreira nas camadas jovens do CV Tavira, antes de rumar ao ABC em 2018/19, emblema no qual ascendeu rapidamente à equipa principal, tendo contabilizado 273 golos em 60 jogos nas duas épocas em que atuou pelos seniores do emblema minhoto.