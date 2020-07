Sporting anuncia renovação de Manuel Gaspar

O Sporting anunciou este domingo a renovação de contrato com Manuel Gaspar até 2021. O guarda-redes de 21 anos avança assim para a terceira temporada de leão ao peito.





Antes de regressar a Alvalade, no ano de 2018, Manuel Gaspar esteve cedido ao Boa Hora durante uma temporada e espera conquistar títulos na próxima época."É um sentimento ótimo poder renovar contrato com o Sporting CP. Esta é a recompensa pelo meu trabalho. É incrível e espero estar à altura das expectativas do clube. O objetivo de todas as equipas do Sporting CP, seja em que modalidade for, é ser campeão e demonstrar um bom nível exibicional. Queremos sempre ganhar e vamos fazer de tudo para que isso aconteça na nova temporada. Posso prometer que vou dar tudo para estarmos sempre na liderança", referiu o andebolista em declarações ao site oficial do clube.