O Sporting não vacilou este sábado na visita a São João da Madeira e venceu de forma clara (38-24) em jogo da 25.ª jornada do Campeonato, mantendo a perseguição ao FC Porto, que na véspera ganhara ao Boa Hora (46-18). Leões e dragões encontram-se na próxima jornada no João Rocha, em clássico que poderá ser decisivo.A Sanjoanense tentou por todos os meios contrariar o Sporting, mas os forasteiros apresentaram-se muito focados para não haverem surpresas.Ao intervalo, a turma lisboeta já vencia por 19-8, sendo que o tempo jogou sempre a favor do Sporting para dilatar o marcador.Salvador Salvador e Josep Folques destacaram-se pelos verde e brancos com 6 golos cada, mas o melhor marcador do encontro foi Leonardo Silveira, com 8.