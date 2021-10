Sporting assina protocolo com a Federação Cubana de Andebol

O Sporting assinou, esta terça-feira, um protocolo com a Federação Cubana de Andebol (FCA), no qual reserva direito de preferência no que diz respeito à contratação de atletas de Cuba.





O coordenador do andebol dos leões, Carlos Carneiro, esteve em Havana e oficializou o acordo junto do presidente da FCA, Franklyn Guevara Balcazar, o diretor desportivo, Raymel Reyes Collantes e a directora nacional de relações internacionais do Instituto Nacional de Desporto, Educação Física e Recreação e chefe da Comissão de Relações Internacionais do Comité Olímpico Cubano, Gisleidis Sosa Cabrera"Este protocolo consiste numa parceria, num trabalho que vai ser efectuado entre o Sporting CP, a FCA e os atletas. O Sporting CP tem preferência sobre atletas cubanos que estarão no centro de alto rendimento da Federação. Há o cuidado de ajudarmos em equipamentos materiais, troca de conhecimentos e evolução de atletas", sublinhou Carlos Carneiro, ao Jornal Sporting, assumindo que este era um objetivo desde que foi convidado para o cargo: "Coloquei algumas ideias em cima da mesa e uma delas era ter a conquista de Cuba. Na minha perspectiva, é uma grande conquista porque sabemos o potencial dos ateltas cubanos e a importância que têm tido no andebol nacional".Em relação à época do Sporting, o dirigente recusa apontar o título com objetivo, enaltecendo que a equipa vai... jogo a jogo. "Neste momento, não temos condições para nos configurarmos como candidatos ao título. Somos candidatos a ganhar todos os jogos. Não temos os mesmos meios dos nossos rivais, mas estou a trabalhar para criar os alicerces para que, dentro de alguns anos, possamos ter outros argumentos. O ADN do Sporting CP é ser o melhor. Cuba é fundamental, foram quatro meses de negociação intensa e é uma felicidade fechar este protocolo", rematou.