Sporting ataca apuramento na Liga Europeia

Sporting e Benfica cumprem hoje a derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europeia. Se as águias já estão apuradas para os oitavos-de-final, os leões entram pressionados na receção ao líder Nimes: a vitória é suficiente para selar a qualificação, mas uma derrota conjugada com outros resultados – como por exemplo a vitória do AEK Atenas –, pode significar a eliminação. "O Nimes é uma equipa forte, que aposta muito nas transições e nos contra-ataques. Se não tivermos eficácia no ataque, sabemos que teremos problemas na defesa", analisou o técnico Ricardo Costa, ao site leonino.

Já o Benfica quer ‘roubar’ o 2º lugar ao Nantes: em França, houve empate (33-33). "Vamos jogar contra uma equipa duríssima e que já esteve na final four", disse Chema Rodríguez, ao site das águias.