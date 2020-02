Sporting ataca fase decisiva

O Sporting vai entrar numa fase decisiva em curto espaço de tempo, no que diz respeito à luta pelo Campeonato Placard, que lidera, e à Liga dos Campeões, na qual tentará passar o playoff rumo aos oitavos-de-final.





O tiro de partida é dado hoje na Horta (Açores) em jogo antecipado da 24ª jornada. Segue-se o clássico entre Belenenses e Sporting (sábado, no Acácio Rosa), a receção dos leões ao FC Gaia (dia 15), e os embates da Champions frente ao Dínamo Bucareste, no João Rocha (22) e na capital romena (1 de março). Segue-se a receção (4) ao FC Porto, que provavelmente decidirá o triunfo na fase regular do Campeonato, e a visita ao Boavista (7).