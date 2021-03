Sporting ataca liderança europeia

O Sporting conclui hoje (16h) a fase de grupos da Liga Europeia, defrontando o Fuchse Berlin, na 10ª e última ronda do Grupo B. Uma vitória dos leões frente às raposas, 5.as da Bundesliga, poderá permitir o triunfo na série e melhor emparelhamento para os ‘oitavos’, que ficam hoje definidos, mas para tal é preciso que os franceses do Nimes não pontuem com os suecos do Kristianstad. Na pior das hipóteses, o Sporting será 4º (qualificado). Após sucessivos adiamentos e por causa da pandemia, o duelo realiza-se em Plock (Polónia), com o pivô Tiago Rocha a regressar a casa do seu antigo clube. “Vamos defrontar a equipa mais forte do grupo”, alertou o técnico leonino Rui Silva.

Entretanto, o Benfica pode agarrar hoje (20h) o Sporting, no 2º lugar do campeonato, visitando o Maia ISMAI, em jogo da 20ª jornada.