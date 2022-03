Sporting ataca o apuramento e Benfica a liderança

Hoje é dia de decisões na Liga Europeia para as duas equipas portuguesas em competição. O Sporting está na Grécia e, frente ao AEK Atenas, pode confirmar o apuramento para os oitavos-de-final da prova. “É um adversário muito difícil que conta com as suas armas e um pivô complicado de marcar. Mas temos a nossa forma de jogar e acreditamos que podemos ganhar. Sabíamos que a luta pelo apuramento seria difícil, ainda nenhuma o conseguiu e isso explica o equilíbrio”, analisou o técnico leonino Ricardo Costa. Na primeira volta no João Rocha, o Sporting venceu por 31-30.

Na Dinamarca, o Benfica (já qualificado) disputa com o GOG, o primeiro lugar. “Vai ser um jogo complicado, frente a uma grande equipa. Temos estado bem na baliza, no ataque e na defesa. Os detalhes vão fazer a diferença”, disse o guardião Sergey Hernández, sobre o rival que venceu em Lisboa por 25-33.