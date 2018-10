Sporting ataca primeiro lugar

O interregno motivado pelos jogos das seleções fez bem ao Sporting, dada a sobrecarga de agenda dos bicampeões nacionais que no sábado recebem os eslovacos do Tatran Presov na Liga dos Campeões. Mas, até lá, os leões regressam hoje (19h00) à competição com a receção ao Madeira SAD e a possibilidade de recuperar o 1º lugar repartido com o Benfica, em jogo antecipado da 8ª jornada do campeonato que se disputa no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O treinador Hugo Canela diz que aproveitou a paragem: "Melhorámos algumas coisas que não estavam bem. Os jogadores descansaram e recuperaram. Em termos táticos, tivemos mais preparação. Frente ao Madeira SAD, sabemos que temos de estar no nosso máximo. O adversário sabe jogar bom andebol, tem ótimos rematadores e vai cansar-nos em termos defensivos."

Gustave Capdeville, guarda-redes do Madeira SAD, diz que a equipa vai lutar: "Vai ser um jogo difícil, pois o Sporting vem de uma derrota com o Maia ISMAI e vai querer impor o seu ritmo e vencer para continuar a defender o título. Temos trabalhado bem, mas com algumas lesões que não conseguimos resolver a tempo. Vai ser uma partida dura, mas iremos aproveitar para readquirir ritmo competitivo, uma vez que não jogamos há três semanas."