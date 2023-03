Sporting ataca reviravolta europeia: «Temos de contrariar o jogo interior do Bidasoa»

Depois da derrota por três golos na 1.ª mão disputada em Espanha, o Sporting precisa desta terça-feira de operar a reviravolta frente ao Bidasoa Irun no Pavilhão João Rocha e avançar para os quartos de final da Liga Europeia. O técnico Ricardo Costa tem a lição bem estudada."Temos de contrariar o jogo interior deles e os pivôs deles, que têm enorme qualidade. Muitas vezes jogam no limite da falta atacante, mas são pivôs de extrema qualidade que temos de contrariar. Penso que esse foi o ponto mais forte deles lá. Por isso, precisamos de contrariar isso e fazer o nosso jogo, um jogo rápido, de transições com o máximo empenho na defesa e o discernimento necessário no ataque. Nós acreditamos mesmo que podemos ser superiores e temos de o demonstrar dentro de campo", sublinhou o treinador dos leões.O encontro está marcado para esta terça-feira às 19h45, no Pavilhão João Rocha.