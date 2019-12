Sporting atropela Maia Ismai e segue invicto

O Sporting não teve com contemplações na deslocação ao norte do país e 'atropelou' o Maia Ismai, por 42-29, em jogo da 15.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol. Os leões superiorizaram-se desde o primeiro minuto e ao intervalo já venciam por sete (23-17). A segunda parte guiou-se pela mesma linha e os comandados de Thierry Anti acabaram por vencer de forma justa.





Destaque para Valentin Ghionea, que marcou oito golos. Do lado do Maia Ismai, Afonso Lima esteve em evidência com cinco.Os leões seguem assim no topo da tabela com 44 pontos, os mesmo do rival. Ambas as formações venceram 14 dos 15 jogos disputados, tendo empatado o confronto entre si.