Sporting avança para a fase de grupos na Liga Europeia

O Sporting qualificou-se para a fase de grupos da nova Liga Europeia, ao bater (22-21) na noite desta terça-feira os romenos do Dobrogea, na segunda mão da segunda ronda de qualificação.



Não foi um jogo fácil, mas no último quarto do jogo, os leões apertaram a sua defesa e impuseram-se, com muita dificuldade face ao equilíbrio constante no marcador. No entanto, a vitória tangencial por um golo bastou, dado o empate (27-27) no jogo da primeira mão em Constanta.



O guarda-redes Matevz Skok, Frankis Carol, o ponta Francisco Tavares (7 golos) e Frankis Carol (6) estiveram em destaque.







O sorteio da fase de grupos da Liga Europeia é na quinta-feira.